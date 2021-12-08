İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4979
  • EURO
    15,2746
  • ALTIN
    774.39
  • BIST100
    1981.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Servis ile TIR'ın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Güncel

Servis ile TIR'ın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bilecik'te işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:53
ABONE OL

D-650 kara yolunda Bozüyük istikametine seyreden Cemalettin Duman idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi servisi, Ahmetpınar köyü kavşağında Bozüyük yönüne manevra yapan Sefer Ünlü yönetimindeki 41 HY 823 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.