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  • Servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
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Servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Niğde'de okul önünde servis minibüsünün çarptığı 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Asaf Yılmaz (9) hayatını kaybetti, sürücü M.A. gözaltına alındı.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
Servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 51 S 0017 plakalı öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A., gözaltına alınırken; Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de kaza yerine gidip, yetkililerden bilgi aldı, aileye başsağlığı diledi.

  • Muhammet Asaf Yılmaz
  • Niğde okul kazası
  • Sürücü gözaltı

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