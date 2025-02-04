Servis minibüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda, işçi taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 LNP 355 plakalı servis minibüsü, Hasan Basri Koçdağ'ın (28) kullandığı 81 ACR 469 plakalı motosiklete çarptı. Koçdağ, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklendi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolun iki şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Koçdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Servis minibüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koçdağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kurtköy-Pendik bağlantı yolunun Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.