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Servis otobüsü alev alev yandı

Eskişehir’de bir servis otobüsünün motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta yaklaşık 10 bin TL’lik zarar meydana geldi.

IHA31.01.2020  14:40 - Güncelleme: 31.01.2020  14:40

Olay, Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi Kent Park önünde sabah saat 08:00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Cengiz S. idaresindeki 26 S 0792 plakalı servis otobüsünün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsü hemen yol kenarına çeken sürücü, durumu Eskişehir İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, polisin güvenliği sağlamasının ardından söndürme çalışmalarına başladı.

1,5 TON SU KULLANILARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Bu esnada alevler otobüsün arka bölümünü sararken, itfaiye ekipleri de iki koldan söndürme çalışmasını aralıksız sürdürdü. Yaklaşık 1,5 ton su kullanılarak söndürülen otobüste yaklaşık 10 bin TL’lik zarar meydana geldi.

Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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