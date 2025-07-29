Servis otobüsü şarampole yuvarlandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LCB 031 plakalı Setra marka servis otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre şoförünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Servisin havalimanına işçi götürdüğü öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.