Ses kaydı itirafı getirdi! Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı doğrulandı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki protokollü rüşvet skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün, dolandırdığı işadamı Necati Yağcı'yla yaptığı görüşmeye ilişkin ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ses kayıtlarında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın 500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermediği, CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğuna dair ifadeler geçiyordu. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Gündüz, kayıtlardaki sesin kendisinin olduğunu doğruladı.



Gündüz ifadesinde Yağcı'ya Kadıköy'deki Prof. Dr. Kriton Curi Parkı'nın içindeki kafenin kiralanması için, Kayhan'ın danışmanı olduğu iddia edilen İbrahim Diken tarafından 200 bin lira bedelli protokol imzalattırıldığını da itiraf etti. Bu ücretin "danışmanlık bedeli" olarak alınacağını da söyleyen Gündüz, 20 bin lira kaporayı da Diken'in aldığını öne sürdü.

İMZAYI DA DOĞRULADI

Protokolde bulunan imzasının da kendisine ait olduğunu doğrulayan Gündüz, Kayhan'ın 500 bin liradan aşağıya ruhsat vermediği, Kayhan'ın CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğuna ilişkin cümleleri için ise "Ben bu hususları Kayhan'ın danışmanı İbrahim Diken'den duydum. Bunları Necati Yağcı'ya anlattım" ifadelerini kullandı.