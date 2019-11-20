''Sesime ses ver oğlum''

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde başlattığı ‘evlat nöbeti’nde umutlu bekleyişleri sürüyor. 78’inci günü geride bırakan nöbete 5 yıldır haber alamadığı 22 yaşındaki oğlu Ramazan için Katılan Mevlüde Üçdağ, “Evlatlarımız için beklemeyeceksek, başka ne için bekleyeceğiz” dedi.

UMUTLA BEKLİYORUM

Üçdağ, çocukları kaçırılan diğer annelere de “Gelin evlatlarımızı beraber arayalım” diye seslendi. Acılı anne Mevlüde Üçdağ, ‘’81 ile sesleniyorum, lütfen bize desteğe gelin. Buradan annemiz Emine Erdoğan’a da sesleniyorum, ne olursunuz bize bir çözüm yolu bulun” ifadelerini kullandı.Kavuşmayı umutla beklediği oğlu Ramazan’a da seslenen Mevlüde Üçdağ, “Oğul eğer benim sesimi duyuyorsan, sesime ses ver. Silahını bırak, devletimiz güçlüdür. Ne olursun bir asker, polis görürsen teslim ol. Ne olursun evine dön. Ben seni burada bekliyorum. Evimiz ancak sen gelince mutlu olur” diye konuştu.