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''Sesime ses ver oğlum''

PKK’nın kaçırdığı oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ne katılan Mevlüde Üçdağ, “Çocuklarımızı beklemeyeceksek, başka ne için bekleyeceğiz” diye sordu.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde başlattığı ‘evlat nöbeti’nde umutlu bekleyişleri sürüyor. 78’inci günü geride bırakan nöbete 5 yıldır haber alamadığı 22 yaşındaki oğlu Ramazan için Katılan Mevlüde Üçdağ, “Evlatlarımız için beklemeyeceksek, başka ne için bekleyeceğiz” dedi. 

UMUTLA BEKLİYORUM

Üçdağ, çocukları kaçırılan diğer annelere de “Gelin evlatlarımızı beraber arayalım” diye seslendi. Acılı anne Mevlüde Üçdağ, ‘’81 ile sesleniyorum, lütfen bize desteğe gelin. Buradan annemiz Emine Erdoğan’a da sesleniyorum, ne olursunuz bize bir çözüm yolu bulun” ifadelerini kullandı.Kavuşmayı umutla beklediği oğlu Ramazan’a da seslenen Mevlüde Üçdağ, “Oğul eğer benim sesimi duyuyorsan, sesime ses ver. Silahını bırak, devletimiz güçlüdür. Ne olursun bir asker, polis görürsen teslim ol. Ne olursun evine dön. Ben seni burada bekliyorum. Evimiz ancak sen gelince mutlu olur” diye konuştu.  

GURBETÇİLERDEN DESTEK

Avrupa’da yaşayan Türkler adına Fransa, İsviçre, Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollanda’dan 46 gurbetçi ‘evlat nöbeti’ndeki aileleri ziyaret etti. Gurbetçi grup adına konuşan Ali Erkoç, “Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz” dedi. Avrupa ülkelerinin sınırlarını kaldırıp birleştiklerini, Türkiye’yi ise bölmeye çalıştıklarının altını çizen Erkoç, bizim bu tuzağa düşmememiz gerektiğini söyledi. 

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