18 Ekim 2025 Cumartesi
Sesler yükseldi, kürsü devrildi! İYİ Partililer kongrede birbirine girdi

Mersin'de yapılan İYİ Parti kongresine gergin anlar ve tartışmalar damga vurdu. Eski ilçe başkanının konuşmasını engellemek için bir partili kürsüyü devirdi.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı, bugün Tarsus Şehir Kulübü'nde 4. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirdi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in aday olduğu kongrede yapılan konuşmaların ardından gerginlik çıktı.

Geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, söz almak istedi. Uzun süre söz isteyen Mercan'a söz verilmedi. Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan'dan mikrofon uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine Mercan, kürsüye konuşmak için gidip eliyle vurarak tepkisini gösterdi. O sırada gelen başka bir partili ise kürsüyü devirince gerginlik arttı.

Kısa süreli arbede de yaşanan kongre ara verilmesinin ardından devam etti.

