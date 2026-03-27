Güncel

Sesleri duyan komşular şikayet etti: Eşini bayram günü infaz etti

Fatih'te dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA27 Mart 2026 Cuma 10:19
İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cezayir uyruklu Veli C. ile dini nikahlı eşi Nasıra Saigi'nin evine, 22 Mart'ta akşam saatlerinde bayram ziyareti için misafir geldi.

Misafirlerin gitmesinin ardından ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Tartışma sonrası Veli C. evden çıkarken, sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Daireden çıkan son kişinin Veli C. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

