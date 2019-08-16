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SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: CENTCOM, teröristleri Türkiye'ye karşı koruyor

Türkiye, ABD ile gerçekleşen güvenli bölge görüşmelerini bölgeden sorumlu CENTCOM yerine EUCOM ile yürütüyor. Bunun nedenimi açıklayan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, 'Terör kuşağının arkasındaki ana unsur CENTCOM. Türkiye’ye karşı bu güçleri koruma istediği oluşturduklarını gördük' ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve ABD Fırat’ın doğusunda oluşturulmak istenen güvenli bölge için görüşmelere devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu.
 
Peki, güvenli bölge görüşmeleri neden CENTCOM’la değil de EUCOM ile yürütülüyor? SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun merak edilen detayı açıkladı. Acun, “EUCOM ile görüşmeler Türkiye açısından daha olumlu bir görüntü. Çünkü Suriye’de PKK’ya yönelik oluşturulan terör kuşağının arkasındaki ana unsur CENTCOM.” dedi.
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun CENTCOM’un Suriye’de PKK’lı yerel güçlerle birlikte angaje olduğunu vurguladı. Acun, “EUCOM, Münbiç sürecinde devreye girdi ve süreçteki anlaşmanın hayata geçmesinde etkili oldu. Fakat CENTCOM’a bağlı güçlerde burada da direnç göstererek anlaşmaların yol haritalarını engellemeye çalıştılar.” ifadelerini kullandı.
 
“CENTCOM BU GÜÇLERİ TÜRKİYE’YE KARŞI KORUYOR”
 
Türkiye’nin uzun süredir CENTCOM ile ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Can Acun, “EUCOM ile görüşmeler Türkiye açısından daha olumlu bir görüntü. Çünkü Suriye’de PKK’ya yönelik oluşturulan terör kuşağının arkasındaki ana unsur CENTCOM. Bunların Suriye’de PKK’lı yerel güçlerle angaje olduğunu ve Türkiye’ye karşı bu güçleri koruma istediği oluşturduklarını gördük.” dedi.
 
“TRUMP’IN KARARINA CENTCOM KARŞI KOYMAYA ÇALIŞTI”
 
Türkiye’nin CENTCOM’un sahada yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız olduğunu belirten Acun, “Trump’ın bölgeden ABD askerini çekme kararına sahada en çok CENTCOM karşı koymaya çalıştı. EUCOM, Münbiç sürecinde devreye girdi ve süreçteki anlaşmanın hayata geçmesinde etkili oldu. Fakat CENTCOM’a bağlı güçlerde burada da direnç göstererek anlaşmaların yol haritalarını engellemeye çalıştılar. 
 
EUCOM’un güvenli bölge sürecini yönetiyor olmasının önemli bir handikabı var. Çünkü CENTCOM’a bağlı güçlerin süreçte ne kadar etkili olacağı söz konusu. Türkiye’nin bu anlamda endişelerinin olduğunu düşünüyorum.” dedi.
 
“TÜRKİYE TEZLERİNİ ORTAYA DOĞRU KOYUYOR”
 
Güvenli bölge görüşmeleri için Urfa’ya gelen ABD’li komutan Twitty’nin sahadaki aşiretler ve aktörleri iyi tanıdığını söyleyen Acun, “Türkiye tezlerini ortaya doğru koyuyor. Bu anlamda bölgeyi iyi bilen, demografi yapısını anlayan, aşiretleri ve aktörleri tanıyan bir ismin süreci yönetmesi, Türkiye açısından olumlu olduğunu düşünüyorum.
 
Kamuoyuna açıklanmayan ve ileriki dönemlerde ortaya çıkacak bazı anlaşmaların yapıldığını biliyoruz. Tabi süreci etkileyen belirsizliklerde var. Mesela güvenli bölgenin derinliği ne kadar olacak, Türkiye ne kadar askeri bir güçle sahada yer alacak gibi belirsizlikler söz konusu.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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