Seul Metaverse EXPO Fuarı'nın ana sponsoru GoArt Metaverse oldu

RoofStacks CEO'su Burak Soylu, Güney Kore'nin metaverse' e önemli yatırımlar yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, GoArt Metaverse ile 2017 yılında başladıkları Web 3.0 yolculuğunun hızla devam ettiğini ve Metaverse EXPO Fuarı'na katılarak Asya pazarında önemli iş birlikleri yapmayı planladıklarını söyledi.



Burak Soylu ayrıca, Metaverse EXPO Fuarı kapsamında 16 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek olan konferansta 'Markalar ve Kullanıcılar için Web 3.0 Fırsatları' başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Burak Soylu sunumunda merkeziyetsiz ve blok zincire dayalı Web 3.0 'la her şeyin yeniden kurgulanacağını, şirketler ve devletlerin yeni iş fırsatları ve yeni yatırım alanları açısından pozisyonlarını bu teknolojilere uygun olarak alacaklarını paylaşacak ve küresel finans şirketlerinin Metaverse ile ilgili hazırladığı raporlarda yer alan değerlendirmeleri aktaracak. Ayrıca Metaverse Web 3.0 dönüşümünün markalar için hayati önemine dikkat çekerek, giderek büyüyen bu pazarda hem markalar hem de kullanıcılar için doğan fırsatları ve GoArt Metaverse ile sundukları çözümleri paylaşacak.

Metaverse yatırımlarına 200 milyar dolarlık bir fon ile destek veren Güney Kore'nin metaverse ve artırılmış gerçeklik alanında yatırım yapan şirketler için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. Meta adını alan Facebook ile birlikte Metaverse EXPO Fuarı'nın sponsor partneri olduklarını sözlerine ekleyen Soylu şöyle devam etti:

"Metaverse dünyasını bir araya getiren dünyanın en büyük fuarında Goart olarak yer almaktan ve 2017 yılında başlayan teknoloji serüvenimizi, artırılmış gerçeklik alanında yaptığımız AR-GE çalışmalarını, kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak şehirlerin dijital aynasını nasıl oluşturduğumuzu, Web 3.0'ın sağladığı imkanları markalar ile buluşturan kurgumuzu ve bu kurgunun son kullanıcıya katkılarını, G.Kore pazarı özelinde teknoloji ekosistemine anlatacağız."

GoArt Metaverse, gerçek dünya ile sanal evren arasında köprü görevi gören, kullanıcılarına macera dolu tarihi ve futuristik zaman portalları aracılığı ile zamanda yolculuk, sosyalleşme ve bilinmezi keşfetme imkanı sunan, yaşayan ve sosyal bir evrendir. Artırılmış Gerçeklik teknolojisinden yararlanılarak ve 'Move To Earn' (Harekete Geç ve Kazan) konsepti odağında oluşturulan GoArt Metaverse; sanal dünyaya saklanmış milyonlarca MTE puanını, sürpriz ödül sandıklarını ve NFT'leri toplayarak kripto para kazanmak isteyen herkese zamanda yolculuk imkanı sunuyor.