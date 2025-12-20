Seul'de Türkiye-Güney Kore dostluğu pekişti: Kan kardeşliğiyle kurumsal iş birliğine

İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımının 75. yıl dönümü dolayısıyla 15 Aralık 2025'te Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Türkiye Buluşması"na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, düzenlenen yuvarlak masa toplantısı, sergi açılışı ve panel programında iki ülke arasında Kore Savaşı ile şekillenen tarihsel dostluk güncel ve stratejik boyutlarıyla ele alındı.

Yuvarlak masa toplantısında katılımcılar tarafından, Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerin Kore Savaşı'nda tesis edilen "kan kardeşliği" anlatısıyla şekillenen güçlü bağın, bilimsel, kültürel ve akademik işbirlikleriyle daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda, genç kuşaklara hitap eden dijital iletişim, karşılıklı algının derinleştirilmesi ve düzenli temas mekanizmalarının geliştirilmesi gereği de ifade edildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını Prof. Dr. Kim Byungki yaptı. Konuşmasında Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerin Kore Savaşı ile şekillenen tarihsel dostluk temelinde geliştiğini belirten Byungki, bu mirasın stratejik ortaklık perspektifiyle geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

Samsung İş Grubu Küresel Strateji Grubu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Kim Jae-Youl, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımının 75'inci yıl dönümü sebebiyle yuvarlak masa toplantısı ve Türkiye-Kore Stratejik Ortaklığı ve Ötesi Paneli düzenlendi.https://t.co/dgkdHiYRV4 pic.twitter.com/3p47dZXQTd — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 19, 2025

"TÜRK ASKERİ İNSANİ VE VİCDANİ DURUŞUYLA DA HAFIZALARDA YER ETMİŞTİR"

Panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajı da okundu. Duran mesajında, Kore Savaşı'nın iki ülke ilişkileri açısından tarihsel bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler çağrısı üzerine Kore halkının yanında yer aldığını, 21 bini aşkın askerle cephede büyük bir fedakarlık sergilediğini ifade etti.

Türk askerinin yalnızca askeri başarılarıyla değil, insani ve vicdani duruşuyla da hafızalarda yer ettiğini belirten Duran, savaş sonrası dönemde Türkiye-Kore ilişkilerinin dostluk, dayanışma ve karşılıklı güven temelinde gelişerek "kardeş ülke" seviyesine ulaştığını belirtti.

Ayrıca, Kore Şehit Yakınları ve Gazilerden Sorumlu Bakan Kwon Oh-Eul'un mesajı ise Bakan Yardımcısı Oh Kyungjun tarafından okundu.

Panel oturumunda konuşan Prof. Dr. Murat Yeşiltaş da Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin tarihsel kardeşlik zemininden güven temelli ve çok boyutlu bir stratejik ortaklığa evrildiğini ifade ederek, değişen uluslararası sistemde bu ilişkinin savunma, teknoloji ve güvenlik alanlarında daha işlevsel bir boyut kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve kriz yönetiminde etkin rol üstlenebilen bir kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Yeşiltaş, iki ülkenin MIKTA çerçevesinde orta güç olarak çok taraflılığa verdikleri öneme dikkati çekti.

Dr. Kadir Üstün ise Türkiye'nin dış politikasının büyük güçler arasında denge kurma, istikrar ve barış arayışı üzerine şekillendiğini belirterek, Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik kapasitesini artırarak bölgesel etkinliğini pekiştirdiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin ulusal güvenlik bilinci temelinde geliştirildiğini aktaran Üstün, savunma sanayisindeki işbirliği imkanlarının ve çok taraflı diplomasinin önemine işaret etti.

Dr. Hong Hyunik konuşmasında, Kore Savaşı sonrasında sembolik kardeşlik temelinde gelişen ilişkilerin, son yıllarda gerçekleştirilen zirve ve diplomatik temaslarla stratejik işbirliği düzeyine taşındığını söyledi. Serbest Ticaret Anlaşması sonrası ticari ilişkilerde yaşanan artışa değinen Hong, iki ülkenin endüstriyel ve ekonomik altyapılarındaki tamamlayıcılığın savunma, enerji ve yüksek teknoloji alanlarında yeni işbirliği imkanları sunduğunu belirtti.

Dr. Sung-Wook Nam ise savunma sanayisinde Türkiye ile Güney Kore'nin sahip olduğu tamamlayıcı kabiliyetlerin ortak projelerle somutlaştığını belirterek, teknoloji transferi, ortak üretim ve insan kaynağı değişimi gibi alanlarda uzun vadeli işbirliği potansiyeli olduğunu bildirdi.