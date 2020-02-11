11.02.2020 11:49 - Güncelleme: 11.02.2020 11:49

Sevgi İzi nedir, ne demek? Sevgi İzi nerede yaptırılır? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı’nın programında bahsettiği ve kendisinin de yaptırdığı Sevgi İzi hakkında araştırmalar hız kazandı. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için mücadele eden Müge Anlı, tarafından hayatına geçirilen Sevgi İzine yoğun ilgi gösteriliyor. Sevgi İzi ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

SEVGİ İZİ NEDİR, NE DEMEK?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.

Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.

SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden ailelerin Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adres ve telefonlarıyla //www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup formu doldurması gerekiyor. Siteden kendilerine bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.