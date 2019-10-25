Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş dizisi konusu ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Sevgili Geçmiş dizisinin ilk bölümü bu akşam izleyiciler ile buluşacak. “Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır etrafından gelişen olayları ele alan Sevgili Geçmiş Star ekranlarında seyircilerle buluşacak. Sevgili Geçmiş dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.