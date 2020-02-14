Sevgililer Günü mesajları uzun, kısa ve anlamlı mesajlar: En güzel Sevgililer Günü sözleri!

14 Şubat 2020 Cuma 09:55 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:55

Tüm dünyada aynı günde kutlanan yılın en romantik günü Sevgililer Günü geldi çattı. Sevgililer Günü mesajları uzun, kısa ve anlamlı mesajlar bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. En güzel Sevgililer Günü sözlerine de yoğun ilgi gösteriliyor. Sevdiğini anlık olarak gülümsetmek isteyenler en güzel mesajı atmak için çabalıyorlar. Sevgililer Gününe özel sözler paylaşmak isteyen pek çok kişi, bu dileklerini bir hediye ya da özel bir an ile destekleyecek. Sevgililer Günü'ne özel en anlamlı ve en güzel mesajları sizler için derledik.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI UZUN, KISA VE ANLAMLI MESAJLAR:

Seninle tanışmadan önce, gerçek aşkın sadece kitaplarda ve filmlerde olduğunu düşünürdüm. Hayatıma girdiğin an bu fikrim değişti. Umarım aşkımız, mutlu sonla biten kitap ve filmlerdeki gibi olur. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Bana Sevgililer Günü için ne istediğimi sormuştun. Ne pahalı mücevherler ne de güller… Sıcak bir tebessüm ve ılık bir öpüş, beni dünyanın en mutlu insanı yapmaya yeter. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seninle tanışmadan önce birinin gözlerine bakmanın ve sebepsiz yere gülümsemenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aşkın hayatta kalmam için gereken tek şey. Sen başıma gelen en iyi şeysin sevgilim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Bana her gün gerçek aşkın neyle ilgili olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Seni her zaman ve sonsuza kadar seveceğim!

Kalbimi, tatlı bir bahar gününde uçan kelebek kadar hafif ve kaygısız hissettiriyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Sensiz ben olmazdım. Bu kadar basit. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!

Aşk, biri hayatına girip özel bir anlam kazandırana kadar sadece üç harfli bir kelimedir. Aşkın hayatımı değiştirdi, bu yüzden sana minnettarım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.