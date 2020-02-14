Sevgililer Günü resimli kutlama mesajları: Sevgililer Günü en anlamlı, güzel sözleri burada!

14 Şubat 2020 Cuma 09:56 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:56

Sevgililer Günü resimli kutlama mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sevgililer Günü en anlamlı, güzel sözlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Sevgililer Günü heyecanını en güzel şekilde dile getirmek isteyenler, Sevgililer Günü mesajlarından faydalanıyor. Avrupa'da kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü (St. Valentine's Day) günümüzde tüm dünyaya yayıldı. Heyecanla beklenen Sevgililer Günü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

SEVGİLİLER GÜNÜ RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI:

SEVGİLİLER GÜNÜ EN ANLAMLI, GÜZEL SÖZLERİ BURADA!

Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.

Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.

“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”

"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."

“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”

"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."

"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."

"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.

"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"

“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”