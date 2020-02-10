Sevgililer Günü sözleri: 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajları burada!

10.02.2020 10:24 - Güncelleme: 10.02.2020 10:24

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer Günü sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI:

Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!





Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Tüm kalbim, akciğerim, karaciğerim ve dalağım ile Sevgililer Gününü kutluyorum aşkım!

Söz veriyorum, Facebook’taki durumunuz bu Sevgililer Günü'nden sonra 'karmaşık' olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!





Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Bana her gün gerçek aşkın neyle ilgili olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Seni her zaman ve sonsuza kadar seveceğim!

Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.





SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sanılanın aksine 14 Şubat’ın Aziz Valentin’in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkiniklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.

İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

Elbette bu aziz ve tarih arasındaki ilişkiyi tam olarak tespit etmek mümkün değil. Yani bir “Hristiyan geleneği” diye eleştirilen Sevgililer Günü’nün aslında Hristiyan kökleri de son derece şüpheli.

Ancak Sevgililer Günü’nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere’de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde “global kültür” arasındaki yerini aldı.

Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi arka planı da önemini yitirdi zamanla.

Resmi verilere göre ABD’li tüketiciler Sevgililer Günü’nde hediye ve kutlama yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.

14 Şubat’ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili “ihtiyaç dışı tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu” eleştirisi, Hristiyanlıkla ilgili olandan daha gerçekçi duruyor.