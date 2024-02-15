İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7595
  • EURO
    33,1438
  • ALTIN
    1970.28
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sevgililer Günü'nde kanlı trajedi: 2 ölü, 2 yaralı
Güncel

Sevgililer Günü'nde kanlı trajedi: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza neticesinde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA15 Şubat 2024 Perşembe 04:53 - Güncelleme:
Sevgililer Günü'nde kanlı trajedi: 2 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.

Kaza yerine 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldılar.

Yaralı sürücü Sedat Taşdemir (31) ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.