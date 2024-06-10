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Sevgilisi için babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Sevgilisi ile olan ilişkisine onay vermediği gerekçesiyle babasını tüfekle vurarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Sevgilisi için babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
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Bursa'da geçen yıl şubat ayında babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Demirel (33), maktul Mustafa Demirel'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanığın avukatı katıldı.

Sanığın ağabeyi H.D, babasının zor bir insan olduğunu belirterek, kardeşinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mahkeme başkanının, olayın ardından maktulün banka kartıyla harcama yapıldığının görüldüğünü sorması üzerine sanık, "Babamın kartları bende duruyordu. Kartların şifresini bana vermişti. Kartları almak veya alışveriş yapmak için onu öldürmedim. Daha sonra teslim olmaya karar verdiğim için altın alarak nakde çevirdim." dedi.

Babasının öldüğünü bildiğini ancak kimseye söyleyemediğini anlatan sanık, akrabalarının şüphelenmemesi için bu sürede onun telefonuna mesajlar attığını dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanık Hakan Demirel'in "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Tekrar söz verilen sanık, vicdan azabı çektiğini belirterek, "Mekanı cennet olsun, pişmanım." dedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- OLAY

Osmangazi Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Mustafa Demirel'in (60) oğlu Hakan Demirel, 10 Şubat 2023'te polis merkezine giderek, babasını evde silahla vurulmuş halde bulduğunu söylemişti.

Polis, baba Demirel'in evine en son oğlu Hakan Demirel'in, ihbardan bir gün önce geldiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Hakan Demirel, polise önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmemiş, daha sonra ise babasını, sevdiği kız ile olan ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfrettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine 11 Şubat'ta evde asma katta Mustafa Demirel'in cesedi bulunmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Demirel, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

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