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Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi tarafından başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Sehle Gündüz üç gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA8 Eylül 2024 Pazar 07:34 - Güncelleme:
Sevgilisi tarafından başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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Olay, 5 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde bulunan iş merkezindeki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sehle Gündüz (35) ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. (50) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında Gündüz'ü başından silahla vuran S.S. olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAKLANDIĞI YERDE OLAYDA KULLANDIĞI SİLAH İLE YAKALANDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. Aracın bulunmasından kısa bir süre sonra da şüpheli S.S., Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ÇOCUK ANNESİNDEN ACI HABER GELDİ

Öte yandan, eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle Gündüz üç gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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