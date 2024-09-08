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Sevgilisi tarafından başından vurulan kadın 3 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'da silahla başından vurulan kadın, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA8 Eylül 2024 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Sevgilisi tarafından başından vurulan kadın 3 gün sonra hayatını kaybetti
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Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'deki iş yerinde geçen perşembe silahla başından vurulan Sehle Gündüz (35), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 Eylül'de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, daireye giren ekipler Gündüz'ü başından vurulmuş halde bulmuştu. Ağır yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, suç aleti silahla Hendek ilçesinde yakalanan saldırgan S.S. ise tutuklanmıştı.

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