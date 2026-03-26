  • Sevgilisini katledecek olan arkadaşına oldu: Acısına dayanamadı
Güncel

Sevgilisini katledecek olan arkadaşına oldu: Acısına dayanamadı

Şanlıurfa'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisine ateş eden kişi, araya giren arkadaşını başından vurdu, aynı silahla intihar etti.

IHA26 Mart 2026 Perşembe 17:42
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı (45), bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan M.Ö. ve arkadaşı S.M. (33) ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren S.M.'nin başına isabet etti. S.M. kanlar içinde yere yığıldı. S.M.'nin öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.M. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
