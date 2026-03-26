Sevgilisini katledecek olan arkadaşına oldu: Acısına dayanamadı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı (45), bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan M.Ö. ve arkadaşı S.M. (33) ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren S.M.'nin başına isabet etti. S.M. kanlar içinde yere yığıldı. S.M.'nin öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.M. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.