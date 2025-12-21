Sevgilisinin 60 bin avrosunu sahte 70 bin dolarla değiştiren kişi tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan uyruklu Eleni M.'nin 2 Aralık'ta kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan erkek arkadaşı tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Eleni M.'nin güvenini kazanan şüphelinin bozdurmak istediği 60 bin avrosuna karşılık sahte 70 bin dolar verdiği belirlendi.

Daha önce 5 suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İ.D. (58) polis ekiplerince gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.