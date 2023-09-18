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Sevincini kürsüden bu sözlerle dile getirdi: Allah Türkiye'yi başkalarının eline düşürmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği Ahıska Türklerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etti. Kürsüde teşekkür konuşması yapan 83 yaşındaki Yunus Muradov, 'Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır. Sizin ayağınız taşa değmesin. Allah hiçbir vakit Türkiye'yi başkalarının eline düşürmesin' dedi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 08:24 - Güncelleme:
Sevincini kürsüden bu sözlerle dile getirdi: Allah Türkiye'yi başkalarının eline düşürmesin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'ndeki kabulünde, Türk vatandaşlığına hak kazanan en yaşlı iki Ahıska Türkü 86 yaşındaki Mihrali Mametoğlu ve 83 yaşındaki Yunus Muradov, kürsüde teşekkür konuşması yaptı.

Mametoğlu, "Benim çektiğimi, benim gördüğümü göstertmesin." diyerek, sürgün sırasında 8 yaşında olduğunu belirtti.

Sürgünde yaşadıklarını anlatan Mametoğlu, konuşmasının sonunda Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Muradov ise her bir Müslümanın, bütün dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hepsine de babalık eden Sayın Erdoğan'dır. Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır. O gördüğümüz günleri hepiniz biliyorsunuz. Hiçbir vakit insan geçmişini unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, size teşekkür ediyorum. Allah sizi cümlesinden ayırmasın. Siz her vakit bizim yanımızda olursanız ayağımız taşa değmez. Sizin de ayağınız taşa değmesin. Allah hiçbir vakit Türkiye'yi başkalarının eline düşürmesin."

Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlere kimlik kartlarını verdi. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öte yandan, takdimde bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı kimlik kartını öpüp alnına koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise elini öpen bir kız çocuğunu öpüp kimlik kartını verdi.

  • Ahıska Türkleri
  • kimlik
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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