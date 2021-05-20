Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu 6 günden fazla tutulur mu?

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:41

Şevval orucu tutmak isteyen Müslümanlar, Ramazan ayından sonra bu ibadeti yerine getirerek sevap kazanmak istiyor. Şevval orucunun manevi açıdan önemi büyüktür. Ramazan orucunu tam olarak tutan kişi Şevval ayında da 6 gün oruç tutarak yılı tamamen oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki Şevval orucu 6 günden fazla tutulur mu? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

ŞEVVAL ORUCU 6 GÜNDEN FAZLA TUTULUR MU?

Şevval orucu, Ramazan Ayı sonrasında peşpeşe ya da ara vererek altı gün boyunca tutulabilir.

İster peş peşe ister ara vererek tutulabilen şevval ayı orucu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta; Ramazandan kalan kaza oruçlarla mukayese edilemeyeceğidir. Yani Ramazanın kaza oruçlarının ayrıca tutulması gerekir.

Efendimiz (SAV), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından 6 gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 204) buyurmuştur.

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya diye devam edebilirsiniz. "Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir.

Efendimiz (SAV), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 204) buyurmuştur.

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

ŞEVVAL ORUCUNUN SEVABI NEDİR?

Ramazan Bayramında tutulması haram görülen şevval ayı orucunun 1 senelik oruç sevabına denk olduğu alimlere göre şöyle açıklanmıştır:

1 hasenata karşılık 10 sevap verileceği hadisinde, Mümin kişi 30 günlük Ramazan orucuna ek olarak şevval ayından 6 gün oruç tuttuğunda da; bu 6 rakamı, 10 sevap ile çarpıldığında 360 gün elde edilir. Dolayısıyla kamer ay hesabıyla tüm sene oruçla geçirilmiş gibi olur.

Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.