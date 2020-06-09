Seyahat için HES kodu yeterli mi? HES kodu nasıl kullanılır?

09 Haziran 2020 Salı 13:43 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:43

HES kodu nasıl kullanılır? Seyahat için HES kodu zorunluluğu sonrası HES kodu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. HES kodu uygulaması öncelikle seyahat için kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak. Vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ve sms ile HES kodu alabiliyorlar. Peki seyahat için HES kodu yeterli mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar Seyahat için HES kodu alınca yolculuk yapabilir mi? İşte HES kodu alma ekranı ve detaylar…

SEYAHAT İÇİN HES KODU YETERLİ Mİ?

HES kodu sadece firmaların seyahat edecek kişi hakkında sağlık durumu detaylarını görebilmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla e-devlet'ten alınan seyahat izin belgesi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Alınan HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçmiyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat yasağı devam eden vatandaşlar yetkili kurumdan seyahat izni almadan yola çıkamayacak. Özel araçla seyahat eden kişilerin seyahat edebilmesi için HES kodu yeterli (65 yaş üstü ve 18 yaş altı hariç). İşte HES kodu alma ekranı ve detaylar…

HES KODU NASIL KULLANILIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını kullanarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve kimlik seri numarasının son 4 rakamı girilerek alınır. HES kodu için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023’e SMS yollayarak yurt içi uçuşlar için rezervasyon ve uçak bileti alma aşamasında kullanılan 10 ya da 12 haneli kodu ifade eder. HES kodu belirli bir süre boyunca geçerlidir. HES kodunuzun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 7 gün daha geçerli olması gerekmektedir, aksi durumda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması aracılığıyla, e-Devlet üzerinden ya da aralarında boşluk olacak şekilde HES, T.C. kimlik numaranız, kimlik seri numaranızın son son 4 rakamı ve HES kodunuz için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023’e SMS yollayarak edinebilirsiniz.

HES kodu hakkında bilinmesi gerekenler

HES kodu Covid-19 pandemi sürecinde tüm yolculara iç hat uçuşları için bir zorunluluktur.

HES kodunuz tüm yurt içi uçuşlarda geçerlidir.

HES kodları uçuşa 24 saat kala kontrol edilir ve misafirlerimize uçuşları hakkında bilgilendirme yapılır. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek.

HES kodu belirli bir süre boyunca geçerlidir. HES kodunuzun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 7 gün daha geçerli olması gerekmektedir, aksi durumda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.

Bebek yolcular için HES kodu gerekmemektedir.

HES kodu belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodununun geçerlilik süresinin uçuş tarihinizi kapsadığından emin olun.

Seyahat yasaklarının sona ermesinden sonra yapılacak yolculuklarda HES kodu olmayan yolcular iç hat uçuşlarına kabul edilmeyecek.