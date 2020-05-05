05 Mayıs 2020 Salı 11:38 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:38

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 24 ilde şehir dışına çıkma yasağı 15 gün daha uzatıldı. Bu noktada, şehirler arası seyahat edebilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle giriş çıkış yasak olan illere seyahat edebilmek için Seyahat izin belgesi ne zaman çıkar? Seyahat izin belgesi kaç günde çıkar? sorularının yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. İşte seyahat kısıtlaması olan illere giriş çıkış yapabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen seyahat izin belgesiyle ilgili detaylar.

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi için gerekli olan şartları açıklamıştı. Seyahat izin belgesi başvurusu yapan vatandaşlar sonucun ne zaman çıkacağını merak ediyor. Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da E Devlet ile seyahat izin belgesi almak için başvurusunu bir an önce yapmak istiyor. Peki, seyahat izin belgesi kaç günde çıkar? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler ve seyahat izin belgesi başvuru sayfası.

Şehirler arası yolculuk yapmak zorunda olan vatandaşlar, yol izni olarak da adlandırılan seyahat izin belgesi için araştırmalara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkışlar kapatılmış ve şehir dışına çıkabilmek için seyahat izni zorunlu tutulmuştu. Başkan Erdoğan'ın yen açıkladığı karara göre 7 ilde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 24 il ve Zonguldak içinse bu yasak hala geçerli. İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. 2020 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi almak için gerekli şartlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEYAHAT BELGESİ NE ZAMAN ÇIKAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlardaki şartlara göre aciliyeti olan vefat gibi durumlarda 1-2 gün içerisinde seyahat izni verilmekte olup, diğer durumlarda ise yaşanılan şehrin nüfus yoğunluğuna göre 2 gün ila 1 hafta arasında seyahat izin belgesi çıkmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ SORGULAMA EKRANI

"24 İLE GİRİŞ – ÇIKIŞ YASAĞI 15 GÜN DAHA UZATILDI"

Valiliklere gönderilen genelgeye göre alınan tedbirler şöyle sıralandı:

* Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'ten 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacak.

* Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

* Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU HATTI NEDİR?

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı üzerinden seyahat izin belgelerini temin edebilecekler.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi gerçekleştiriliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek

- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı olacaktır.