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Seyahat kısıtlaması en son İstanbul'da kalkacak

Bilim Kurulu önceki gün gerçekleştirdiği haftalık değerlendirme toplantısında, alınan kararlar ve sonuçlarını masaya yatırdı. İstanbul başta olmak üzere koronavirüs vaka yoğunluğunun en fazla olduğu kentler seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı son kentler olacak.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:33 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 09:36
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Gündemdeki başlıklardan biri de 31 kent için alınan ve aşama aşama azaltılarak 15 kent için sürdürülen seyahat kısıtlaması oldu. Toplantıda seyahat kısıtlaması ile virüsün yoğun olan kentlerden, diğer kentlere yayılmasının engellendiği değerlendirildi.

HEDEF HAZİRAN ORTASI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kısıtlama uygulanan 15 kentteki hasta sayıları da toplantıda ele alındı. Bu rakamlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde de parça parça olarak seyahat kısıtlamaları kaldırılması öngörüldü. Bilim Kurulu insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler yüksek riskli olarak değerlendiriliyor. İstanbul başta olmak üzere hasta yoğunluğunun en fazla olduğu kentler ise normalleşmede son sırada yer alması planlanıyor. İstanbul için bu tarihin haziran ayı ortasından sonra olması bekleniyor.

EMİNÖNÜ’NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayram tatilini evinde geçirecek vatandaşlar kısıtlama öncesi Eminönü’ne akın etti. Bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişi yapanlar yoğunluk oluşturdu. 

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