Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ziyareti kapsamında Elmalı'da düzenlenen törende ulaşım projelerini hayata geçirdi. Bakan Uraloğlu, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını gerçekleştirirken, Elmalı-Finike Yolu kapsamında inşa edilecek Avlanbeli-Finike kesiminin de temelini attı.

"ELMALI'NIN KALBİNE GİDEN YOLLARI AÇIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Antalya'ya her gelişlerinde yeni hizmetlerin ve eserlerin kazandırıldığını belirterek şunları söyledi: "Antalya'ya her geldiğimizde, bu güzel şehre yeni hizmetler, yeni eserler kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Temmuz ayındaki ziyaretimizde Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini atmış, Demre Yat Limanı'nı hizmete açmıştık. Bugün ise öğlen saatlerinde Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılışını yaparak Antalya'nın şehir içi ulaşımına nefes aldırdık. Şimdi de burada, Elmalı'da iki büyük müjdeyle karşınızdayız: Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu'nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını yapıyor, aynı zamanda Avlanbeli-Finike kesiminin temelini atıyoruz. Elmalı'nın kalbine giden yolları açıyor; bu güzel ilçeyi daha güçlü bir geleceğe taşıyoruz."

Karayolu yatırımlarının stratejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de karayolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 23 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 926 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk."

"ANTALYA, TARIM VE TURİZMDE ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZI"

Antalya'nın yalnızca turizmde değil tarımda da stratejik bir merkez olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Antalya, denizi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle olduğu kadar, bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ülkemizin parlayan yıldızı. Elmalı'da bu bereketli topraklarda tarımın kalbi olarak atıyor; meyve ve sebze üretimiyle ülkemizin tarımına hayat veriyor. Bizler de bu kapsamda Antalya'nın özellikle meyve yetiştiriciliği ve seracılık bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Korkuteli ve Elmalı ilçeleri ile yüksek turizm kapasitesiyle öne çıkan Finike ve sahil kesimindeki diğer merkezler arasında çok önemli projeler hayata geçirdik. 18 Ocak 2025 tarihinde Korkuteli-Elmalı kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmete sunduk. Bu önemli adım, bölgenin tarım ve turizm potansiyelini daha da güçlendirdi."

"SEYAHAT SÜRESİNİ 26 DAKİKADAN 18 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Açılışı yapılan yeni güzergâhın teknik detaylarını da paylaşan Bakan Uraloğlu, proje sayesinde zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağlanacağını belirtti. Uraloğlu, "Elmalı Şehir Geçişi ve Avlanbeli'ne kadar uzanan 29 kilometre uzunluğundaki Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız toplam 29 kilometrelik güzergâhımız, 7 kilometrelik Elmalı Şehir Geçişi'ni ve 22 kilometrelik Elmalı-Avlanbeli kesimini kapsıyor. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2 geliş 2 gidiş şeritli olarak bölünmüş yol standardında inşa ettik. Seyahat süresini 26 dakikadan 18 dakikaya indirdik. Bu projeyle zamandan 307 milyon lira, akaryakıttan 94 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 401 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 5 bin 717 ton karbon salımını azaltarak Elmalı'nın tertemiz doğasını da koruyacağız."

"60 KİLOMETRELİK MODERN ULAŞIM AKSI OLUŞTURUYORUZ"

Temeli atılan yeni kesimle ilgili olarak da konuşan Uraloğlu, Elmalı ile Finike arasındaki güzergâhın tamamlandığında bölgenin ulaşım haritasının değişeceğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Elmalı-Finike yolu'nun Avlanbeli-Finike arasındaki 31 kilometrelik kesimin de temelini atarak yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimi de tamamladığımızda Elmalı-Finike arasında 60 kilometrelik modern bir bölünmüş yol aksı tesis etmiş olacağız. Buranın yapım çalışmaları da bittiğinde Elmalı-Finike yolunun tamamında seyahat süresini 53 dakikadan yaklaşık 35 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 135 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 564 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da 8 bin 223 ton azaltacağız."

"TARIM, TİCARET VE TURİZME CAN SUYU OLACAK"

Projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda bölgenin kalkınmasına hizmet edecek bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu projemiz ile ülkemizin en önemli turizm ve sebze-meyve üretim merkezlerinden iç kesimlere daha hızlı ve konforlu bir ulaşım ve nakliye koridoru oluşturuyoruz. İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında da en kısa ulaşım imkânını tesis ediyoruz. Çiftçimizin ürünlerini, esnafımızın emeğini, turizmcimizin misafirperverliğini daha geniş pazarlara ulaştırıyoruz. Elmalı'nın bereketli topraklarını, Finike'nin turizm potansiyeliyle buluşturan bu yollar, sadece birer ulaşım projesi değil, aynı zamanda bölgenin tarımına, ticaretine ve turizmine can suyu olacak kalkınma hamleleridir. Bugün burada, sizlerle birlikte Elmalı'nın ve Antalya'nın geleceğine attığımız bu önemli adımlarla, birliğimizin ve kararlılığımızın gücünü bir kez daha gösteriyoruz."