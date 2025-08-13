İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Seyahat süresi 3.5 saate düşecek: İletişim Başkanlığı'ndan Ankara-İzmir YHT paylaşımı

Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3.5 saate düşürecek 505 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir YHT ile yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacak.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Seyahat süresi 3.5 saate düşecek: İletişim Başkanlığı'ndan Ankara-İzmir YHT paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, inşası süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'na ilişkin merak edilenleri paylaştı.

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, inşası devam eden Ankara-İzmir YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresi azalacak.

505 kilometre uzunluğunda çift hat ile 14 saat olan seyahat süresi böylece 3,5 saate düşecek.

Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacağı hatta, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.

