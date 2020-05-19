Seyahat yasağı istisnaları neler? İçişleri Bakanlığı seyahat yasağı genelgesindeki istisnalar

19 Mayıs 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 18:14

Ramazan Bayramında memleketlerine gidip bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden şehirler arası seyahat yasağı genelgesindeki istisnalar ilgili araştırmaya koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat yasağının 15 gün daha uzatıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Bayram öncesi şehir değişikliği yapmak isteyenler Seyahat yasağı istisnaları neler? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı seyahat yasağı genelgesindeki istisnalar haberimizde

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat yasağının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak.

SEYAHAT YASAĞININ UZATILDIĞI İLLER

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı devam edecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şehirler arası seyahat yasağının devam ettiği 15 ilde giriş çıkışlar 19 Mayıs 2020 Salı gününden 03 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek. 3 Haziran'da sona erecek olan seyahat yasağının yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama yok.

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla 81 ilin tümünde şehirler arası seyahat yasak olacak.

SEYAHAT YASAĞI İSTİSNALARI

Giriş/Çıkışlarına Kısıtlama/Yasaklama Getirilen İllere;

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

* Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişiye,

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler,

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

* Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

* Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca seyahat izin belgesi verilebilecek.

Ayrıca son alınan kararla tarım işçi ve üreticileri de sokağa çıkma yasağında istisna olan kişilerdir.

* Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru,usulleri geçerli olacak.

* Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.

* Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

* Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, daha önceki genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının belirtildi:Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.