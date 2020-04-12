Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası araç giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?

12 Nisan 2020 Pazar 16:33 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:33

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman biteceği merak ediliyor. Nisan ayının başında alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ile araç giriş ve çıkışları yasaklanmıştı. Vatandaşlar, seyahat yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Şehirler arası araç giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı uzatılacak mı? İşte detaylar...

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri artırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Nisan ayının başında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkışları durduruldu. Şehirler arası seyahat yasağı ilk etapta 15 gün olarak duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

31 İLDEKİ ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı bilgide 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın 15 gün araç giriş çıkışına kapatıldığını bildirmişti. 3 Nisan itibariyle başlayan yasağın 15 gün süreceği söylenmişti. 31 ile araç giriş çıkış yasağının 18 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞININ YASAK OLDUĞU 31 İL

* Adana, Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

* Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

* Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

* Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

* Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

* Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

* Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

* Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

* Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

* Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

* İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

* İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

* Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

* Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

* Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

* Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

* Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

* Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

* Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

* Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

* Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

* Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

* Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

* Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

* Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

* Van – Van Büyükşehir Belediyesi ve Zongudak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir’de alınan tedbirleri şöyle sıraladı;

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.