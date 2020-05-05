Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkar?

05 Mayıs 2020 Salı 12:13 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:13

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen koronavirüsle mücadele sürecinde 31 il için şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması getirildiği ifade edilmişti. Bakanlığın verdiği tarih dün itibarı ile sona ererken 7 il için bu kısıtlama kadırıldı. 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar ne zaman açılacak?' sorularının cevabı da bu kararla birlikte netlik kazandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından seyahat kısıtlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve bazı illerde bu uygulamanın kaldırıldığını bildirdi. Peki, seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı, seyahat yasağı ne zaman bitecek ve yollar açılacak mı? İşte, detaylar...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan, seyahat yasağının kaldırıldığı 7 il haricindeki 24 ilde uygulanan seyahat yasağı uygulamasının 15 gün süreyle (4-19 Mayıs) uzatıldığını açıkladı. 19 Mayıs ile birlikte son verilerin değerlendirileceğini de sözlerine ekleyen Erdoğan, yasağın uzatılabileceğini söyledi.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI BİTTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 büyükşehirde seyahat yasağı uygulamasının son bulduğunu açıkladı. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Dün alınan kararlar sonrası, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde seyahat yasağı devam edecek.

İÇİŞLERİ'NDEN SEYAHAT KISITLAMASI İLE İLGİLİ YENİ GENELGE

Bakanlık, daha önceki gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerektiğini belirtti.

Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak.

2) Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

3) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusun tedbirlere ilişkin Valiler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istendi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* 3) İstanbul’a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler