19 Mayıs 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan haftalık Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seyahat yasağı olan illerle ilgili son durumu paylaştı. Ramazan Bayramında memleketlerine gidip bayramı aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden şehirler arası seyahat yasağı olan illerle ilgili araştırmaya koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramında şehirler arası seyahat yasağının 15 gün daha uzatıldığını açıkladı. Peki seyahat yasağının uzatıldığı iller hangileri? İşte seyahat yasağı 15 gün uzatılan iller

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat yasağının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak.

SEYAHAT YASAĞININ 15 GÜN UZATILDIĞI İLLER

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı devam edecek.

Şehirler arası seyahat yasağının devam ettiği 15 ilde giriş çıkışlar 19 Mayıs 2020 Salı gününden 03 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek. 3 Haziran'da sona erecek olan seyahat yasağının yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama yok.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla 81 ilin tümünde şehirler arası seyahat yasak olacak.

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlara göre, 24 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış yasağında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da seyahat yasağı kaldırıldı. Geri kalan 15 ilde ise seyahat yasağının devam edeceği bildirildi.

BAYRAMDA 81 İLİN TAMAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat ile ilgili kararları Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, daha önceki genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının belirtildi:Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.