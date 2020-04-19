Seyahat yol izni kimlere veriliyor? Hangi şartlarda seyahat izin belgesi alınır?

19 Nisan 2020 Pazar 11:57 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 11:57

Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alırım? sorusu, 31 ilde giriş ve çıkış yasağının uzatılması sonrası yeniden araştırılmaya başlandı. Seyahat izni alıp şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seyahat izni kimlere veriliyor? sorusunun cevabını araştırıyor. Hangi şartlarda seyahat izin belgesi alınır? vatandaşların merak ettiği diğer konular arasında yer alırken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede kısıtlamanın 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları bölgelerini kapsadığını duyurmuştu. Özel durumu bulunan vatandaşlara verilen seyahat izin belgeleri E-devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı üzerinden ya da İçişleri Bakanlığı'nın seyahat izin belgesi danışma numarasından yardım alarak alınabiliyor.

Şehirler arası izin belgesi, 31 ilde giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından, özel durumu bulunan vatandaşlara temin ediliyor. Koronavirüs mücadelesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından seyahatlerin durdurulmasıyla beraber, yolcu izin belgesi, e devlet seyahat izin belgesi ekranından ya da İçişleri Bakanlığına ait telefon numarasından bazı vatandaşlara verilebilecek. Vatandaşlar bu kapsamda 'seyahat izin belgesi nasıl alabilirim? sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, şehirler arası yolculuk izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi kimlere verilir? İşte, Seyahat izin belgesi e devlet başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlarının uzatıldığını bildirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son dakika yayınlanan genelgeye göre, 31 ile giriş ve çıkışlar 15 gün daha uzatıldı. Yeni genelge kapsamında bu gece saat 24.00’dan itibaren uzatılan süre geçerli olacak. İller arası seyahat için yapılan son dakika açıklamasıyla beraber vatandaşlar, özel araçla yolculuk yasağı uzatıldı mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, seyahat yasağının uzatıldığı süre ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin detayları...

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?

Bu kapsamda; Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK ?

Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak.

Yani uzatılan sürenin 15 gün olması göz önünde bulundurulursa iller arası seyahat ve yolculuk yasağı 4 Mayıs 2020'de sona erecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU HATTI NEDİR?

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı üzerinden seyahat izin belgelerini temin edebilecekler.

SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.



Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.



Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin bitmesi bekleniyordu. Fakat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

