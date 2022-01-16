16 Ocak 2022 Pazar 17:09 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 17:09

Seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için PCR testi zorunluluğuna dair alınan kararlar belirtildi. Peki Uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu? Seyahatlerde PCR testi zorunluluğu kalktı mı?

SEYAHATLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan karara göre PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılması kararı alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre; Koronavirüs (Covid 19) pozitif olanlarla temaslı kişiler, belirti göstermediği takdirde PCR testi yapılmayacak.

Son dakika yayımlanan genelgeye göre ise uçak seyahatlerinde ise PCR testi zorunluluğu devam edecek.

UÇAK YOLCULUĞU İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile seyahatlerde PCR testi şartı getirildi. Buna göre; uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

KİMLERDEN PCR TESTİ İSTENECEK?

Genelgeye göre; son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi zorunluluğu devam edecek.

SİNEMALARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.