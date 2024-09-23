'Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgana siyah çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamaya göre, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti'ye, siyah çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldı" iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Adalet Bakanlığı tarafından, katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin adliyeye sevki sürecine ilişkin görevli kolluk personeline yönelik soruşturma açılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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