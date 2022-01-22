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Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:43
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir Antalya kara yolunda, Marangoz kavşağından itibaren araç geçişi engelleniyor.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

- Yolda kalanlara çorba ve gıda yardımında bulunuluyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar, etkisini sürdürüyor. Yarpuz Mahallesi Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı.

Sabah saatlerinde tırların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya arasındaki Alacabel kara yolunda, kar kalınlığının artması nedeniyle tüm araçların geçişine kapandı. Bademli, Kuyucak, Susuzşahap, Salihler mahallelerinde de yollar karla kaplandı. Ekiplerin yollarda küreme ve tuzlama işlemi devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacabel mevkisinde yolda kalan vatandaşlara çorba ve gıda yardımında bulunuyor.

Öte yandan ilçedeki 4 mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor.

  • Seydişehir-Antalya kara yolu
  • trafik
  • Akdeniz Bölgesi

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