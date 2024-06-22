İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şeyh Edebali Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi, Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda da çeşitli illerden gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
Şeyh Edebali Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu
ABONE OL

Devletin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali'nin türbesine gelen ziyaretçiler, sanduka odasında dua edip, Osmanlı padişahlarına ait resimler ile bilgilerin bulunduğu bölümü geziyor.

Türbede bayramın ikinci gününden itibaren artan ziyaretçi yoğunluğu, hafta sonunda da sürüyor.

İstanbul'dan gelen 44 yaşındaki Mustafa Sarısoy, AA muhabirine, Şeyh Edebali Türbesi'ni ailesiyle ziyaret ettiğini söyledi.

Çocuklarına ecdat sevgisi aşılamaya çalıştığını belirten Sarısoy, şunları kaydetti:

"İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Buraya daha önce 3-4 kez gelmiştim. İnsan her gelişinde ister istemez duygulanıyor. Burayı her zaman ziyaret etmemiz gerekiyor. Zaten çocuklarımı da bizden sonra unutmasınlar diye getirdim çünkü onlar bizim ecdadımız. Bugün varsak ecdadımız sayesinde varız."

Mersin'den gelen 22 yaşındaki Eray Ulak da üniversitede tarih bölümünde okuduğunu, bu nedenle Osmanlı'nın kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Türbedeki manevi atmosfere hayran kaldığını aktaran Ulak, "İnsan çok etkileniyor. Ecdadımız, kuruluşumuz burada. İlk defa geldim. Nasip olursa gelecek sene de geleceğim." dedi.

İstanbul'dan Bilecik'e 9 günlük bayram tatilini geçirmek için geldiğini anlatan 35 yaşındaki Turgut Özdemir, Şeyh Edebali Türbesi'ni gezmekten heyecan duyduğunu bildirdi.

Sanduka odasında dua ettiğini söyleyen Özdemir, "Bilecik'i de çok beğendik. Doğası çok güzel. Gelecekte de gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Adana'da ikamet eden 52 yaşındaki Ali Adıyaman ise uzun zamandır ziyaret etmek istediği türbenin, yaşanmışlıkların tanığı olduğunu ifade etti.

  • Şeyh Edebali Türbesi
  • bilecik
  • ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.