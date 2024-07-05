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Seyhan Belediyesi'nden eyleme katılan memurlara tehdit

Adana'da Seyhan Belediyesi memurları, toplu sözleşme süreciyle ilgili eylemlerini sürdürüyor. Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, 'Biz her zaman masayı teklif ediyoruz. Gelsinler konuşalım. Arkadaşlarımıza eyleme katıldıkları takdirde tutanak tutulacağı söylenmiş, tutsunlar.' diye konuştu.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Seyhan Belediyesi'nden eyleme katılan memurlara tehdit
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Seyhan Belediyesi memurları, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili eylemlerine devam ediyor.

Toplu sözleşme için belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alan memurlar, öğle molasında Seyhan Belediyesi binasında toplandı.

Burada memurlar ve Tüm Bel-Sen temsilcileri, sloganlar atarak eylem yaptı.

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren sendikalara teşekkür etti.

Belediyedeki bazı yöneticilerin kendilerini çağırarak eylemlerini bina dışında yapmalarını istediğini belirten Çelik, "Eylem yapacağımız yeri kendimiz belirleriz. Basın mensuplarına engel olmaya çalışıyorlar. Neden korkuyorlar acaba? Yanlış yapıkları bir şey varsa buyursunlar, oturalım konuşalım. Biz her zaman masayı teklif ediyoruz. Gelsinler konuşalım. Arkadaşlarımıza eyleme katıldıkları takdirde tutanak tutulacağı söylenmiş, tutsunlar." diye konuştu.

Memurlar ve sendika temsilcileri, sözleşme öncesi kendilerine sunulan belediyenin teklifini yetersiz buldukları için 13 Haziran'da eylem başlatmıştı.

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