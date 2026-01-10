İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kan donduran gerçek! 4 bin lira için katledildi

Adana'da, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen gencin 4 bin TL alacağı yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Kan donduran gerçek! 4 bin lira için katledildi
ABONE OL

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Reşatbey Mahallesi'nde kavga sırasında Enes Doğan'ı (19) bıçaklayıp kaçan zanlının kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısı Resul Tayyar Ö'yü (20) Yenibaraj Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlının Doğan'a 4 bin lira borcu olduğu ve parayı ödemediği için tartışma çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'nde 8 Ocak'ta çıkan kavgada Enes Doğan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

  • alacak verecek
  • tartışma
  • kavga
  • genç

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.