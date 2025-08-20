İSTANBUL 28°C / 19°C
  Seyhan'da sokaklar çöplere teslim! CHP'li belediyeye kötü koku ve böcek isyanı
Güncel

Seyhan'da sokaklar çöplere teslim! CHP'li belediyeye kötü koku ve böcek isyanı

Adana'da sokaklarda biriken çöp yığınlarından kaynaklanan kötü koku ve böceklenme, sıcaklığın etkisiyle daha da yayılıyor. İnsan sağlığını riske atan çevre faciasına vatandaşların tepkisi büyüyor.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:14
Seyhan'da sokaklar çöplere teslim! CHP'li belediyeye kötü koku ve böcek isyanı
Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar ve Gürselpaşa mahallelerindeki bazı sokaklarda toplanmayan çöpler, yol ve kaldırımlara taştı.

İlçede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle atıklardan etrafa kötü koku yayıldı.

"ATIKLAR KOKANA KADAR KALDIRILMIYOR"

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, AA muhabirine, konteynerlerin kenarına bırakılan çöplerin belediye ekiplerince zamanında toplanmadığını söyledi.

Mağdur olduklarını dile getiren Çelik, "Çöp, moloz ve evsel atıklar kokana kadar kaldırılmıyor, zamanında alınmıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Her yer çöp içinde. Halkımız mağdur, çöplerin içinde kaldık. Biz, evsel atıkların, çöplerin, molozların zamanında alınmasını ve sokakların süpürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, mahallede 16 yıldır görev yaptığını belirterek, "Daha önce hiç bu kadar kirli mahalle görmedik. Burada sağlığı tehdit eden çevre kirliliği var." dedi.

"EVLERİMİZDE BÖCEK ÇIKMAYA BAŞLADI"

Vatandaşlardan Uğur Ayaz da çöp yığınlarının uzun süredir biriktiğini ve çevrenin ilaçlanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çöp birikintisi, çöp kokusu ve konteynerlerin ağzının açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Şikayet edersek birkaç gün sonra alıyorlar, yoksa öylece kalıyor. Bazen çöpleri bir hafta almadıkları bile oluyor. Çöp yığınlarının olmamasını istiyoruz. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı."

Popüler Haberler
