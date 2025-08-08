Adana'nın Seyhan ilçesinde birçok noktada alınmayan çöp ve molozlar nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Şehirde bazı vatandaşların, çöplerini konteyner yerine sokağa veya konteynerlerin yanına atması dikkat çekiyor. Ancak belediye ekipleri de o çöpleri toplamayınca çöp ve moloz tepeleri oluşuyor.

Kentin özellikle Seyhan ilçesine bağlı Pınar, Mithatpaşa, Sümer, Dağlıoğlu ve birçok mahallesinde çöp konteynerleri dolup taşarken etrafa atılan molozlar ise belediye tarafından toplanmıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da tepkilerini dile getiriyor.

Sümer Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Sadık Kaplan, "1990 yılından bu yana buradayım, böyle bir pislik görmedim. Bizim diğer mahalleler de bu şekilde. Adana'nın geneline yayılmış bu görüntü. Apartmanlardan çıkan molozları bu şekilde koyuyorlar buraya ama kaldırılmıyor. Burası Kurban Bayramı'ndan bu yana bu şekilde duruyor. İşim gereği çok geziyorum ve Adana'nın geneli bu şekilde. Buradan hiç mi memur ya da amir geçmiyor, bir yetkili görmüyor mu" diyerek tepki gösterdi.

"MAHALLEMİZ ÇÖPÜN ALTINDA KALDI"

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik ise mahallesindeki çöplerin artık dağ gibi biriktiğini, Seyhan Belediyesi'nin çöplerin altında kaldığını belirtti.

Çelik, "Mahallemiz çöpün altında kaldı, belediyemiz bu işi beceremedi. Buradan tüm mahalle halkına sesleniyorum lütfen çöplerimizi sokağa atmayalım. Buradaki birkaç molozu önemsemiyorum ancak bütün mahalle çöp atıklarıyla dolmuş durumda. 48 saat bekleyen evsel atıklar kokmaya başlıyor. Bu çöplerden yayılan kimyasal gazlar ve çürümüş sebze atıklarının pis suları sokaklarımızı kirletiyor" dedi.