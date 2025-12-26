İSTANBUL 9°C / 3°C
  CHP'li belediyenin işbilmezliği pes dedirtti! Cadde göle döndü! Dev çukurlar oluştu
Güncel

CHP'li belediyenin işbilmezliği pes dedirtti! Cadde göle döndü! Dev çukurlar oluştu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde su borusunun patladığı caddede çukur meydana geldi, bazı yollarda birikinti oluştu. Öte yandan, bu yıl içeresinde yaklaşık 6 ana su borusunun patladığı ileri sürüldü.

26 Aralık 2025 Cuma 09:43
CHP'li belediyenin işbilmezliği pes dedirtti! Cadde göle döndü! Dev çukurlar oluştu
ABONE OL

Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle yolda çukur ve su birikintisi oluştu.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Öte yandan, bu yıl içeresinde yaklaşık 6 ana su borusunun patladığı ileri sürüldü.

