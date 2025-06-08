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Seyir halinde korkunç anlar... Kadın kendini araçtan attı

Malatya'da eşiyle tartışan kadın, seyir halindeki araçtan atlayarak refüje savruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İşte detaylar...

IHA8 Haziran 2025 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Seyir halinde korkunç anlar... Kadın kendini araçtan attı
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Malatya'da, eşiyle tartışan bir kadın seyir halindeki araçtan kendini yola bıraktı. Refüje savrularak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi olay yerinden uzaklaştı.

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından seyir halindeki araçtan kendini yola atan kadın refüje savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede verdiği ilk ifadede, eşiyle tartıştığını ve bu nedenle kendisini araçtan attığını belirttiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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