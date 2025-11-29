İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Seyir halinde korkunç anlar! Kamyonet küle döndü

İstanbul Beykoz'da seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun FSM köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

29 Kasım 2025 Cumartesi 15:02
Seyir halinde korkunç anlar! Kamyonet küle döndü
TEM Otoyolu'nun Beykoz mevkisinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü (FSM) istikametinde ilerleyen bir kamyonetin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarında durdururken alevler aracı sardı.

Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun FSM köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, araçtaki yangın vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araca yangın tüpüyle müdahale edilmesi ve dumanların yükselmesi yer aldı.

Popüler Haberler
