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Seyir halindeki araçtan atladı: 1 ölü

Ankara'da tartıştığı erkek arkadaşının kullandığı otomobilden atlayan genç kız, seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 07:46 - Güncelleme:
Seyir halindeki araçtan atladı: 1 ölü
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İddiaya göre, Dumlupınar Bulvarı'nda Ankara-Eskişehir istikametinde ilerleyen 06 CRS 718 plakalı otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö, aracı kullanan ve ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından İ.Ö, seyir halindeki araçtan atladı. Başını asfalt zemine vurarak 4 şeritli yolda savrulan İ.Ö'ye aynı istikamette ilerleyen 34 AF 8738 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İ.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, inceleme sonrası morga gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, İ.Ö'nün erkek arkadaşı ile diğer araç sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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