Seyir halindeki cip alev alev yandı
Kağıthane'de seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Sürücü kendini dışarıya atarak kurtuldu.
- DHA
Hamidiye Mahallesi'nde bir site içinde seyir halinde olan cip bir anda alev aldı. Cip sürücüsü kendini dışarı atarak alev alev yanan araçtan kurtuldu. Sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. O anlar olayı gören bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın çevrede paniğe neden olurken yanan cip kullanılamaz hale geldi.
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