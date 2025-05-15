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Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı... Faciadan kıl payı dönüldü

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Faciadan kıl payı dönülürken otobüste de maddi hasar oluştu.

IHA15 Mayıs 2025 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı... Faciadan kıl payı dönüldü
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Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

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