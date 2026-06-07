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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Kendini dışarı atarak kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilin sürücüsü kendini araçtan dışarı atarak yaralandı. Kontrolsüz kalan araç bir evin bahçe duvarına çarparak durdu ve tamamen yandı. Yaralı sürücüyü bir vatandaş kendi aracıyla hastaneye ulaştırdı.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Kendini dışarı atarak kurtuldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobilin sürücüsü, kendini araçtan dışarı atarak yaralandı. Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabilirken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

ALEV ALAN OTOMOBİL EVİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen otomobilden kendini dışarı atan sürücü yaralanırken, araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmı alev aldı. Aracın bir anda alevler içinde kalması üzerine sürücü kendini dışarı atarken, otomobil bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Aracın eve çarparak durması ve patlama riski, mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Tamamen yanan araç ise adeta demir yığınına döndü.

YARALI SÜRÜCÜYÜ KENDİ ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Yangın esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ise, bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı sürücüyü hastaneye götüren Murat Biçer, "Araç alev alev yanıyordu, sürücü de yaralanmıştı. Hemen aracımla hastaneye götürdüm. Şu anda durumu iyi, hastanede yatıyor" dedi.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Serik araç yangını
  • Antalya otomobil alev
  • Serik kaza

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